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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Valisi'nin testi pozitif çıktı

İHA

Kırıkkale Valisi'nin testi pozitif çıktı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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