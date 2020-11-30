Kırıkkale Valisi'nin testi pozitif çıktı

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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

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