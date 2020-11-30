Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da pozitif vaka sayısı 22'ye yükseldi

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da 19 futbolcu, 2 kulüp çalışanı ve 1 yönetim kurulu üyesinin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor kulübünde 28 Kasım günü 9 futbolcunun Covid19 testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmışlardı. Vakalar nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Kırıkkale BA, bugün yine teknik kadro, futbolcular ve personele test yapıldı. Yapılan testlerin ardından 10 futbolcu, 1 masör, 1 kulüp çalışanı ve 1 yönetim kurulu üyesinin testi pozitif çıktı. Daha önceden 9 futbolcusu karantinada olan kırmızılacivertli takımda böylece pozitif vaka sayısı 22'ye yükseldi.



"TFF'ye başvuru yapılacak"

Kulüpten yapılan açıklamada, "04 Aralık 2020 Perşembe günü Siirt İl Özel Idaresi Spor ile yapacağımız müsabaka öncesi yaptırdığımız Covid19 test sonuçlarına göre 10 futbolcu, 1 masör, 1 kulüp çalışanı ve 1 yönetim kurulu üyesinde pozitif vakalara rastlanmıştır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerekli başvurular yapılacaktır. Vakalar ile ilgili gerekli tüm izalasyon işlemleri kulübümüz nezdinde başlatılmıştır" denildi.

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