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Kırıkkale'de kış lastiği denetimi

DHA

Kırıkkale'de kış lastiği denetimi


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık itibariyle başladı. 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek olan uygulama kapsamında kara yolunda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik ekipleri, kış lastiği uygulaması yaptı. Ekipler, Kırıkkale-Ankara kara yolunda çok sayıda ticari aracı durdurularak, lastiği 'kumpas' adı verilen aletle ölçtü. Lastik derinliği 4 milimetreden fazla olan otobüsler yoluna devam ederken, sürücülerin çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-12-01 15:46:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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