Kırıkkale'de kış lastiği denetimi

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık itibariyle başladı. 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek olan uygulama kapsamında kara yolunda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik ekipleri, kış lastiği uygulaması yaptı. Ekipler, Kırıkkale-Ankara kara yolunda çok sayıda ticari aracı durdurularak, lastiği 'kumpas' adı verilen aletle ölçtü. Lastik derinliği 4 milimetreden fazla olan otobüsler yoluna devam ederken, sürücülerin çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-12-01 15:46:14
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