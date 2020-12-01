Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın çıktı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki bir evin 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Önal'a ait müstakil bir evin 2. katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yangına müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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