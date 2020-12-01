Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırıkkale'de polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlama saatinden itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. İzin belgelerini gösteremeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ekiplerin denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla geri giderek ara sokaktan kaçtı. O anlar, kameraya yansıdı. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-12-01 23:03:01



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