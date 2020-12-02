Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan oto kurtarıcının şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, KırıkkaleYozgat kara yolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Etem Ü. idaresindeki 58 YB 444 plakalı oto kurtarıcı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Etem Ü. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.