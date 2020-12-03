Covid-19'a rağmen şampiyonalardaki başarı sürüyor Başarılı sporculardan Müdür Alp'e ziyaret

Peru Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Online Yıldızlar Halter Şampiyonasında başarı gösteren sporcular Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'i ziyaret etti.

Peru Halter Federasyonu tarafından düzenlenen IWF Online Yıldızlar Dünya Kupası müsabakaları, 402 sporcunun ve 62 ülkenin katılımıyla 1118 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Covid19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen kupada Türkiye’yi temsil eden Hakan Şükrü Kurnaz dünya ikincisi, Sümeyye Ergişi dünya beşincisi, Nurgül Yüksel ise dünya yedincisi oldu. Kırıkkale'nin adını dünyaya duyuran sporcular, Gençlik ve Spor Müdürü Alp'i ziyaret etti.

Sporcuları başarıları dolayısıyla kutlayan Alp, "Dünya ikincisi, beşincisi ve yedincisinin ilimizden çıkması ayrı bir gurur kaynağı. Sporcularımızın dünyanın başına bela olan Covid19 salgınına rağmen Avrupa Şampiyonalarındaki başarılarını daha yükseğe taşıdıklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Sporcularımız diğer sporculara iyi bir rol model oluyorlar. Sporcularımızı yetiştirmek için çaba sarf eden antrenörümüz Hayrettin Kurnaz’a emekleri için ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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