Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yollara akın eden sürücüler trafik yoğunluğuna neden oldu.

Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00’dan itibaren başlayacak. Mesai saati sonrası yollara akın eden binlerce sürücü, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Anadolu’yu başkente bağlayan Kırıkkale’de yaşanan araç yoğununun akışı trafik polisi ekiplerince sağlandı. D200 karayolu Ankara istikametindeki bazı bölgelerde yer yer yoğunluk oluştu. KayseriKırıkkale D765 karayolunda ise ara ara trafik arttı.

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