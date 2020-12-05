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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Issız sokakların çalışan işçileri

İHA

Issız sokakların çalışan işçileri

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de şehir içi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediye tarafından kent merkezindeki yolların bakım ve onarımları yapılıyor. İşçiler, günün ilk ışıklarıyla ıssız cadde ve sokakların yollarını tadilattan geçiriyor. İnsan yoğunluğu ve araç trafiği akışının olmaması ise yol bakımonarım çalışmaları daha rahat bir şekilde sürdürülüyor.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Saygılı, "Ekiplerimiz, sokağa çıkma yasağı sürecinde aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekiplerimizi ziyaret edip çalışmalarında kolaylıklar diledik" dedi.

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