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Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu sessizliğe büründü Tarih ile doğanın içe içe olduğu alan drone ile havadan görüntülendi

İHA

Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu sessizliğe büründü Tarih ile doğanın içe içe olduğu alan drone ile havadan görüntülendi

Yüzyıllardır günümüze kadar ayakta duran Selçuklu yadigârı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, korona virüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Issız kalan tarihi yerler drone ile havadan görüntülendi.
Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi sessizlik yaşanıyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alan korona virüs nedeniyle hafta sonları ziyaretçilerini ağırlayamıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, tekne gezintisi manzarasıyla da özellikle fotoğrafçıların mekanı haline gelen Çeşnigir Köprüsü, kısıtlama sonrası tekrar ziyarete açılması bekleniyor.
İHA muhabirine konuşan Köprüköy Muhtarı Mustafa Şahin, korona virüs salgını nedeniyle Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nun sessizliğe büründüğünü belirtti. Şahin, “Bu pandemiden dolayı bu zorunlu yasaktan dolayı Çeşnigir Kanyonu şu anda sessiz ve sakin. Bu pandemi inşallah en kısa zamanda giderilir. İnşallah bu Çeşnigir Kanyonu beklediği ziyaretçilerine kavuşur” dedi.

"Eski heyecanını inşallah kazanır"
Kısıtlama öncesinde insanların bu bölgelerde gezip, eğlenip, vakit geçirebileceği yerlerden bir tanesi olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:
“Malum Kızılırmak kenarında. Yol kenarında da olması nedeniyle buraya insanlar geliyor geziyor bakıyor. Cam ve seyir teraslarına çıkıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi bu yasaklar bu heyecanı bu gelip gezmeyi görmeyi şu an engelledi. İnşallah en kısa zamanda bu hastalık belasından bu insanlık kurtulur. Buralar eski heyecanını eski çekiciliğini tekrar kazanır. Şu anda pandeminin oluşturduğu sıkıntılardan dolayı insanlar evden çıkamıyor, çıkmamalı da. Bu yasaklara bu hastalığın bulaşmamasının en büyük sebebi sosyal mesafe dedikleri olay ve evde kalmaları, evde kalarak inşallah en kısa zamanda ülkemiz için insanlık için hayırlı vesilelere sebep olacaktır.”

"Görmeye ve gezilmeye değer"
Vali Yunus Sezer sayesinde tarihi alanın daha cazip hale geldiğini ifade eden Şahin, “İnşallah yasaklar kalkacak. Bu hastalık inşallah bittikten sonra buralar daha cazip hale gelecek. Görmeye değer gezilmeye değer yerler olacak. Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer çok güzel uygulamalar ve çalışmalar yaptı hala da devam ediyor. Valimizin çabalarıyla inşallah yasaklar kalktıktan sonra inşallah eski çekiciliğini güzelliğini coğrafi güzelliğini tabi güzelliğine kazandıracak diye inanıyorum” ifadesini kullandı.

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