Kırıkkale’de sokak hayvanlarına şefkat eli

Kırıkkale Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı. Ekipler şehrin farklı bölgelerine bol miktarda mama ve su bıraktı.

Kırıkkale Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günlerini tam mesai harcayarak geçirdi. Ekipler Nene Hatun Caddesinde oluşan kanal arızasının giderilmesi ile çeşitli bölgelerde deforme olan yollarda asfaltlama çalışması yaptı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren ekipler Kırıkkale’nin en işlek yerlerinden olan Zafer Caddesi üzerindeki ağaçların bakımını gerçekleştirdi. Normal mesai günlerinde araç ve yaya trafiğine ağaçların budama esnasında Zafer Caddesinin kapatılması gerekirken sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile buna gerek duyulmadan cadde üzerindeki ağaçlar budanarak kışlık bakımları yapıldı.



Hayvanseverlerin takdirini topladı

Sokağa çıkma kısıtlamasından en çok etkilenen ise sokak hayvanları oldu. Daha önceki sokağa çıkma yasaklarından dolayı idmanlı olan Kırıkkale Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerine bol miktarda mama ve su bırakarak sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı oldu. Yiyeceklerinin azaldığı bu günlerde şefkat elini uzatan belediye ekipleri, hayvanseverlerin takdirini topladı.



“Bütün canlılara karşı sorumluluğumuz var”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alıp yapılacaklar hakkında direktif verdi. Sokağa çıkma yasağını birçok alanda fırsata çevirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, normal zamanda trafiği kesmelerini gerekirken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile buna gerek olmadan kısa sürede çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Saygılı bütün canlılara karşı sorumlulukları da olduğunu belirterek “Korona virüse karşı her alanda tedbir alırken, sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Vatandaşlarımız, evde kalırken dışarıdaki sokak hayvanları için endişelenmesin. Ekiplerimiz, Kırıkkale’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor. Can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz” dedi.

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