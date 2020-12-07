İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar Oto galerici Mustafa Üzer: "Paranızı hesapta görene kadar imza atmayın" "Bu sektör şu anda hızlı bir sektör" "Fiyatlarda düşüş yaşanacağını sanmıyoruz" "Satışlarda gözle görülür bir azalma var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar Oto galerici Mustafa Üzer: "Paranızı hesapta görene kadar imza atmayın" "Bu sektör şu anda hızlı bir sektör" "Fiyatlarda düşüş yaşanacağını sanmıyoruz" "Satışlarda gözle görülür bir azalma var"

İHA

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar Oto galerici Mustafa Üzer: "Paranızı hesapta görene kadar imza atmayın" "Bu sektör şu anda hızlı bir sektör" "Fiyatlarda düşüş yaşanacağını sanmıyoruz" "Satışlarda gözle görülür bir azalma var"

Korona virüs (Covid19) salgınından sonra yaşanan sıfır araç tedarik sorunu, vatandaşları ikinci el araç almaya yönlendirdi. Fazla seçeneğin olduğu piyasada vatandaşlar uyarılırken araç satın alırken dikkat edilmesi gereken kurallar altın değerinde önem taşıyor.
Her ihtiyaca yönelik araç bulunabilen ikinci el pazarında, bu kadar fazla seçeneğin olması ve oluşabilecek tehlikeli durumlar karar verme sürecinde alıcıları oldukça zora sokuyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen alıcılar ince eleyip sık dokurken zaman zaman hatalar da yapılabiliyor. İHA muhabirine konuşan oto galerici Mustafa Üzer, araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

"Dikkat edilmesi gereken 4 altın kural"
Araç alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken 4 altın kuraldan bahseden Üzer, şunları kaydetti:
“Birinci kuralımız; 5064’e mesaj çekeceğiz aracın şase numarasını; ‘Hasar S şasi numarası’ yazacağız. Arabamızın hasar kaydını göreceğiz. İkinci kuralımız; telefonumuza HGS uygulamasını indireceğiz aracın geçmiş muayene sorgulamasını yapacağız. Üçüncü kural; araba ne olursa olsun alırken bir oto ekspertiz götürelim bu da olmazsa olmaz bir şey. Dördüncü kural ise; satış esnasında noter evrakımızı verelim satış işlemi başlayınca para transferi yapın. Paranızı hesabınızda görene kadar imza atmayın. Noterle irtibatlı olarak ama bu 4 altın kuralı yapsınlar. Bu sektör şu anda hızlı bir sektör herkes buna yöneliyor. Memur da olsa işçi de olsa herkes araba satma hevesinde, herkesin popüler mesleği” dedi.

"Fiyatlarda düşüş yaşanacağını zannetmiyoruz"
İkinci el araç fiyatlarından da bahseden Üzer, “Son 1520 gündür satışlarda gözle görülür bir azalma var. Fiyatlarda da genel anlamda çok büyük bir düşme yok. Fiyatlarda düşüş yaşanacağını zannetmiyoruz. Araba alacak arkadaşlarımız çok düşmesini beklemesin. Abartı bir şekilde fiyat düşme şansı yok” diye konuştu.

"Satışlar şu anda zayıf"
Satışlar hakkında da bilgiler aktaran Üzer, “Satışlar şu anda zayıf. Arayan soranlar düştü biz arabalarımızı getirdik ama satışlarımız çok zayıf. Şimdi 12. aya girdik mi bayiler yeni kampanyalar yapıyor. Sıfır araç satmak için yeni kampanyalar düzenliyorlar. O kampanyalardan dolayı ikinci el araçların fiyatı düşer. Yeni seneye girdiğimiz zaman normale binecektir diye düşünüyorum. Millet şimdi araçlarda fiyatın düşmesini bekliyor ama düşmez. Şimdi 100 bin liraya alınan bir aracı nasıl 8090 bin liraya verelim. Kimse zararına mal vermez” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Kırıkkale’de sokak hayvanlarına şefkat eli
43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi Kilit kavşakta yollar boş kaldı Polisler, sürücü ve yolcuları tek tek kontrol ediyor
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu ...
Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu sessizliğe büründü Tarih ile doğanın içe içe olduğu alan drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu ...
Anadolu’yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş noktasında korona virüs sessizliği Kilit kavşaktan geçen araçlar tek tek durduruluyor: Seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor Karayolundaki sakinlik havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Anadolu’yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş noktasında ...
Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Issız sokakların çalışan işçileri
YEREL HABERLER Issız sokakların çalışan işçileri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X