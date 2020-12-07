Kırıkkale'de 24 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 24 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

İHA

Kırıkkale'de 24 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de 52 ayrı suçtan kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede 52 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.G isimli şahıs yakalandı.
Söz konusu şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de uçaksavar fişeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale’de uçaksavar fişeği ele geçirildi
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar Oto galerici Mustafa Üzer: "Paranızı hesapta görene kadar imza atmayın" "Bu sektör şu anda hızlı bir sektör" "Fiyatlarda düşüş yaşanacağını sanmıyoruz" "Satışlarda gözle görülür bir azalma var"
YEREL HABERLER İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken altın ...
Kırıkkale’de sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Kırıkkale’de sokak hayvanlarına şefkat eli
43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi Kilit kavşakta yollar boş kaldı Polisler, sürücü ve yolcuları tek tek kontrol ediyor
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu ...
Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu sessizliğe büründü Tarih ile doğanın içe içe olduğu alan drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu ...
Anadolu’yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş noktasında korona virüs sessizliği Kilit kavşaktan geçen araçlar tek tek durduruluyor: Seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor Karayolundaki sakinlik havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Anadolu’yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş noktasında ...
Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Issız sokakların çalışan işçileri
YEREL HABERLER Issız sokakların çalışan işçileri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X