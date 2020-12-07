Kırıkkale'de 24 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de 52 ayrı suçtan kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede 52 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.G isimli şahıs yakalandı.

Söz konusu şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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