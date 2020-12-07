Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giderken 'avlandılar' Kaçak avlanan iki şahıs hakkında işlem

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda izinsiz av yaptıkları belirlenen 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu cumartesi ve pazar günleri de av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipler sahadaki denetimleri esnasında avcılık belgesi olmadan av yapan iki şahsı yakaladı.

Şahıslar hakkında av kabahat/suç tutanağı düzenlendi. Ekipler, av koruma ve kontrol çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini bildirdi.

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