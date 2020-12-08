Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilip, ters döndü. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Tayfun Dursun yönetimindeki 40 AAP 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, ters döndü. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Zeynep, Bahattin ve Tokay Dursun yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-12-08 15:48:48



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