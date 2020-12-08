Takla atan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

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Kırıkkale'de takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kazadan sağ olarak kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde KırıkkaleKayseri kara yolu üzerindeki Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Erhan Ç'nin kullandığı 71 DS 346 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole ters devrildi. Metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına dönerken kazada yaralanan sürücü Erhan Ç. ile yolcu olarak bulunan 1 kişi de araçta sıkıştı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yaralılar sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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