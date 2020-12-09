'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Kırıkkale İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale genelinde korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirlerin yanı sıra yapılan denetimler ve diğer uygulamalar ele alındı. Kaymakamların video konferans yöntemi ile katıldıkları toplantıda, Covid19 pandemisi ile mücadele kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurul üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda salgınla mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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