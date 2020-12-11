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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İHA

Kırıkkale'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve ekipmanları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işleyen K.K., N.K. ve A.K. isimli şahısları tespit etti. Şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda biri çalıntı 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, bıçak, 3 şarjör, av tüfeği kartuşu ve 150 adet fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheli 3 şahıs hakkında 6136 sayılı "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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