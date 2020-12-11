Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede M.E. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı şahıslar üzerinde ve ikametinde aramalar yapıldı. Aramalarda 67 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, mahkemece yargılaması devam eden K.M. isimli şahsa 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesi üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıs Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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