43 ilin geçiş noktasında “HES kodu” denetimi...Sürücü ve yolcular tek tek kontrol ediliyor

43 ilin geçiş noktasındaki “kilit kavşak” diye adlandırılan Kırıkkale’de, korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden yolcu ve sürücülerin “HES kodu” kontrolleri yapıldı.

43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" diye adlandırılan Kırıkkale’de, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kent genelinde çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında toplu taşıma araçları ile şehirlerarası seyahat eden yolcu ve sürücülerin “HES kodu” ve “GBT” denetimi gerçekleştirdi.

Ülke genelinde uygulamaya konulan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin farklı alanlarında uygulama noktası oluşturan polis, seyahat izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

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