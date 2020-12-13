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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Belediyesi dezenfekte ekibi çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Kırıkkale Belediyesi dezenfekte ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama günlerinde de yıkama ve dezenfekte işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Cadde ve sokakların yanı sıra vatandaşların gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için Yüksek İhtisas Hastanesi çevresinde de kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.
Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çarşı merkezi ve mahalle ara ve sokaklarında yıkama ve dezenfekte işlemlerini programlı olarak sürdürüyor. Vatandaşlar için daha sağlıklı ortamlar oluşturmak adına özverili olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladıkları yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına kısıtlama günleri olan hafta sonu da ara vermeden devam etti.
Periyodik olarak devam ediyor
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ve caddeler, ekiplerce belirli periyotlarla yıkanarak dezenfekte edilmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği alanlar oluşturuluyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde de yıkama araçlarının mesai saatlerinde güçlükle girdiği yerlerde kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Minibüs bekleme durağında başlayan çalışmalara Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve çevresinde yapılan kapsamlı temizlik ve yıkama ile devam edildi.
Yapılan dezenfekte çalışmalarını değerlendiren Kırıkkaleli vatandaşlar, belediyenin faaliyetlerine tam not vererek özveri ile çalışan temizlik işleri ekiplerine de ayrıca teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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