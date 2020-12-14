Yüksek hızlı tren hattından 5 bin liralık hırsızlık YHT hattından demir çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltında

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 5 bin liralık demir çalarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bölgede devriye yapan jandarma ekipleri, YHT hattı Tünel16 inşaatı bölgesinde şüpheli bir şahıs gördü. Olay yerine giden ekipler, H.A. isimli şahsın inşaat bölgesinde 5 bin liralık demirleri kamyonete yüklediği esnada suçüstü yakaladı.
Olayın şüphelisi H.A. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.