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Korona virüs mağduru taksici ve minibüsçü esnafına yardım Yahşihan Belediyesi taksi ve dolmuşçulara nefes aldırdı Taksi ve dolmuşçulara nakdi destek olumlu karşılandı

İHA

Korona virüs mağduru taksici ve minibüsçü esnafına yardım Yahşihan Belediyesi taksi ve dolmuşçulara nefes aldırdı Taksi ve dolmuşçulara nakdi destek olumlu karşılandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, korona virüs (Covid19) salgınından etkilenen minibüsçü ve ticari taksi esnafına nakdi destek yardımı yapıldı.
Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, korona virüs salgınından etkilenen ticari taksici ve minibüsçü esnafına 500 Türk lirası nakit para yardımı yapılması için meclis kararı aldı.
İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüsten etkilenen esnaflara daha önceden de nakit para yardımı yaptıklarını söyledi.

"Toplamda 29 bin lira destek verdik"
Türkyılmaz, Aralık ayı Belediye Meclis Toplantısında Meclis Üyeleri ile birlikte toplam 36 taksici esnafına 500’er liradan 18 bin lira, 22 minibüs esnafına da 500 liradan 11 bin lira, toplamda 29 bin lira destek verdiklerini ifade ederek, “Elimizden geldiği kadar esnafımıza da destek vermeye gayret sarf edeceğiz. Buradan tüm vatandaşlardan talebim; 14 kurala uymaları, özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum” dedi.

"Esnaflarımıza daha öncede destek sağlamıştık"
Türkyılmaz, “Daha önceden ilçemizde yapmış olduğumuz projeler vardı askıda berber. Arkadaşlara ufak da olsa bir hijyen paketi hem nakit para vermiştik. Bu nakit verdiğimizden bu mağdur olan vatandaşlar, berberlere ve kuaförlere tıraş olmuşlardı hem de berberlere destek olmuştuk. Daha sonra küçük esnaflarımızdan gıda paketi aldık hem esnaf arkadaşlara destek verdik. Aynı zamanda da bu aldığımız gıda paketlerini hem kaymakamlık hem de Yahşihan Belediyesi olarak almış olduğumuz kararlar doğrultusunda dağıtmıştık” ifadesini kullandı.

"Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz"
Yahşihan Belediyesi'nin bu zor süreçte desteklerini esirgemediğini belirten taksici esnafı Osman Yazıcı, "Covid öncelikle okulların kapanmasına sebep oldu. Yenişehir taksicileri olarak müşteri potansiyeli öğrenci odaklı olduğu için işlerimiz epey aksadı. Şu an zor durumdayız. Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz'a teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte yanımızda olduğu için. Desteklerini bizden esirgemedi. Sağ olsun var olsun. İnşallah bu Covid denilen virüsün biran önce bitip işlerin açılması okulların açılması. Yani tek temennimiz bu" diye konuştu.
Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Harun Sarıyer ise “Cenabı Allah'tan gelen hastalıktan dolayı pandemi dönemi yaşanıyor. İster istemez hastalığı yenmek için bizler de devlet büyüklerimizde ellerinden geldiğince bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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