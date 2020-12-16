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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

113 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

DHA

113 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE´de koronavirüse yakalanan 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, tedavi sürecini tamamlayarak sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Kırıkkale´de yaşayan Arzu Sınırlıoğlu, halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesi'ne başvurdu. Arzu Sınırlıoğlu'na yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sınırlıoğlu, bunun üzerine hastanede tedavi altına alındı. Bir süre tedavi gördükten sonra koronavirüsü yenen Arzu Sınırlıoğlu, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yusuf Albayrak, Arzu Sınırlıoğlu'nun hastalara umut ışığı olduğunu belirtti.
DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-12-16 15:35:20

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