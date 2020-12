Kombi bakımında korsan servislere dikkat: “Patlama riski yüksek” Her yıl düzenli olarak kombi bakımlarını yetkili servise yaptırın uyarısı Kombi yetkili servisi Süleyman Araç; "Kombi 24 saat hizmet veren bir cihaz" "Kombinizi ehliyetli kişilere baktırın"

Kış mevsimi dolayısıyla kombilerin periyodik bakımlarının yılda en az bir defa yetkili servislere mutlaka yaptırılması gerektiği belirtildi. Vatandaşlar da, yapılan en ufak hatanın patlamaya yol açabileceği konusunda uyarıldı.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte kombi bakım döneminin başladığını ifade eden kombi yetkili servisi Süleyman Araç, vatandaşları bakım yaptırırken parasından ve kombisinden olmaması konusunda uyardı. Araç, kombide bakımların korsan servis yerine yetkili servislere yaptırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Kombilerin periyodik bakımlarının yılda en az bir defa mutlaka yaptırılması gerektiğini belirten ve Kırıkkale'de 30 yıldır kombi yetkili servisi olarak hizmet veren Süleyman Araç, evde kullandıkları diğer cihazlar ile kombinin ayrı tutulması gerektiğini söyledi.



"Kombi 24 saat hizmet veren bir cihaz"

İHA muhabirine kombi bakımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Araç, “Çünkü en çok çalıştığını düşündükleri cihazlardan bile kombi daha çok çalışıyor. Yaz da gelse 24 saat sürekli hizmet veren bir cihaz. İster istemez bu cihaz şebekeden gelen suya ne kadar temizdir değildir bölge olarak da farklı ama bizim ister istemez kırsal bir kesimde yaşadığımız için suyumuz kireçli ve ortamdan aldığı hava, sürekli atmosferden hava alıyor. Tozlar ve bu tür şeyler cihazlarda ister istemez tıkanmalara neden oluyor” dedi.



"Her sene bakımı yapılması gerekiyor"

Vatandaşlardan kombi bakımlarının yetkili servislere yaptırmalarını isteyen Araç, şunları kaydetti:

“Kesinlikle her sene kombilerine bakımlarını yaptırmaları lazım ve bu bakımı da sadece elini yüzünü silmekle değil, yetkili servise yaptırmaları lazım. Bazı görüyoruz gelmiş adam kapağını sökmüş elini yüzünün silmiş ‘kombinizin bakımı yapıldı’ diye. O bana biraz ters geliyor. Kombinin elini yüzünü silmek o kadar önemli değil. Bizim için önemli olan sirkülasyon yapacağı o pompanın yollarının temiz olması. 3 yollu vana dediğimiz parçanın yazkış konumuna yani sıcak sudan kalorifere geçişi için o parçaların temizlenmesi. Sürekli atmosferden havayı çeken o fanın temizlenmesi ve içine genleşme tankı dediğimiz suyun dengesini sağlayan denge kabıdır Türkçesi onun havasının sürekli kontrol edilmesi."



"Patlamaya sebep oluyor"

Araç, “Her yıl kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü pahalı bir parça eğer havasız kalırsa patlamaya sebep oluyor. Tabi bu da maliyeti artırıyor. Ama senelik bakımını yaptırırsa kişi hem cihazı güvenli olur gaz kaçağı falan olabilir nihayetinde metalin genleşme özelliği var. Gaz kaçağı oluşabilir. Su kaçağı oluşabilir gaz tehlikeli. Tesisat filtre temizliğini yapmaları lazım. Kombinin eşanjör bakımının yapılması lazım. Yani 56 tane ana komponent var” ifadesini kullandı.



"Kombinizi ehliyetli kişilere baktırın"

Elektrik, su ve gazın birbirine zıt olduğunu ifade eden Araç, “Bu cihazlar illaki arıza yapacak. Bu bakımda da kesinlikle yetkilisinden başkasına el vurdurmamaları gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde gaz, elektrik ve su var. Bunların üçü de birbirine zıt maddeler. Birbirini sevmeyen ve bir araya geldikleri zaman da kavga çıkarır. Elektrik suyu sevmez. Gaz ikisini de sevmez. Bunları bir araya getirmek doğru değil. Ama maalesef bu cihazın içinde üçü de var. Diğer evdeki ayıracağımız cihazlardan en büyük özelliği de bu. Gaz yanıcı bir madde, elektrik gazı ateşleyecek bir madde, su elektriğe şase yaptırıp gazı ateşleyecek bir madde. Bunun üçü maalesef bu küçük kutunun içinde. Onun için her sene bakım yaptırmalarını ve ehliyetli kişilere bilen kişilere yaptırmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

