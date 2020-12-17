Kırıkkale'de 680 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 680 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, F.Ç.'nin şehre kaçak tütün getireceği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili KırıkkaleAnkara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çeşitli markalarda 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-12-17 15:44:16



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