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Son bir ayda görülmeye başladı, tek çaresi 'aşı' Kırıkkale’de son bir ayda kanatlı hayvanlarda 'çiçek hastalığı' yayılıyor Veteriner Hekim Ümit Duman: "Hayvandan hayvana geçme ihtimali çok yüksek" "Bu hastalığı durdurmanın en önemli yolu aşılamadır" "Yumurtaya da geçebildiği için civcivde de bu hastalık oluşabiliyor"

İHA

Son bir ayda görülmeye başladı, tek çaresi 'aşı' Kırıkkale’de son bir ayda kanatlı hayvanlarda 'çiçek hastalığı' yayılıyor Veteriner Hekim Ümit Duman: "Hayvandan hayvana geçme ihtimali çok yüksek" "Bu hastalığı durdurmanın en önemli yolu aşılamadır" "Yumurtaya da geçebildiği için civcivde de bu hastalık oluşabiliyor"

Kırıkkale’de son bir ayda kanatlı hayvanlarda çiçek hastalığının yayıldığını ifade eden Veteriner Hekim Ümit Duman, hastalığın diğer hayvanlara bulaş riskini önlemek için tek çarenin aşı yaptırmak olduğunu söyledi.
Pox virüs enfeksiyonu olarak bilinen çiçek hastalığı son bir ayda Kırıkkale’de en çok tavuklarda görülmeye başladı. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir kanatlı hastalığı olan çiçeğin ölüm oranı çok yüksek olmasa da özellikle ekonomik anlamda değerli sürülerde verim kaybına neden olabiliyor. Ciddi solunum yolu problemleri şekillenen hayvanlarda ölümlere sebebiyet veren hastalık, en çok tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvanlarda görülüyor. Kanatlı hayvanların yüz, göz, ağız kenarları ile deride ortaya çıkan ve solunum yollarını da etkileyen bulaşıcı viral bir hastalık olarak biliniyor. Bulaş riski yüksek olması nedeniyle yumurta verimini de ciddi oranda düşürüyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Kırıkkale ve çevresinde son dönemlerde sıkça görülen çiçek hastalığını durdurmanın en önemli yolunun aşılama olduğu belirtiliyor.
İHA muhabirine konuşan Veteriner Hekim Ümit Duman, çiçek hastalığının özellikle kanatlı hayvanlarda bulaş ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"Çiçek hastalığı yaygın görülüyor"
Ölüm oranı yüksek olan viral bir hastalık olduğunu belirten Duman, özellikle tavuk, hindi ve güvercin gibi kanatlı hayvanlarda karşılarına çıktığını belirterek şunları kaydetti:
“Bu hastalık bir viral hastalıktır. Özellikle kanatlılarda ölüm oranı yüksek değildir. Bulaşma ihtimali ve hayvandan hayvana geçiş ihtimali çok yüksektir. Özellikle tavuklarda, hindilerde, güvercinlerde bu olay çok karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son bir ay içerisinde bölgemizde çiçek hastalığı yaygın görülüyor. Günde 34 kez insanlar çiçek aşısı almaya gelen oluyor. Çiçek hastalığı ile ilgili hayvanları buraya getiriyorlar. Ben kontrol ediyorum ona göre ilaçlar veriyoruz. Bölgede bu hastalığı durdurmanın en önemli yolu aşılamadır. Fakat hayvanlarda bu aşıyı nasıl yapmak gerekiyor? Hastalık görüldüğü anda değil, hastalık görülmeden önce yapmak gerekiyor.”

"Bu dönemde sadece aşılama ile bu işi çözeriz"
Özellikle kanatlılarda civcivden itibaren aşılamanın öneminden bahseden Duman, “Civciv doğduğu andan itibaren sırayla aşılama programı var. O aşılama programıyla uygun aşıları hayvanlara veriyoruz. Fakat maalesef halkımız bu yönde fazla bilinçli değil. Biz de halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Köylere gidiyoruz köylerde eğitimler seminerler veriyoruz. Tarım İl Müdürlüğü’ndeki veteriner arkadaşlarımız ile birlikte daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bu dönemde sadece aşılama yoluyla bu işi çözeriz” diye konuştu.

"Yumurtaya da geçebildiği için civcivde de bu hastalık oluşabiliyor"
Çiçek hastalığının belirtilerinden söz eden Duman, göz, ağız ve burun çevresinde nekrotik odaklar ortaya çıktığını ifade ederek, “Bu nekrotik odaklar dediğimiz kabarık dokunduğunuz zaman kuru kanayabilen yara şeklinde ağız içerisinde, gagada da gözüküyor. Bu hastalıkta özellikle ağız içerisinde gözüktüğü zaman nekrotik odaklar büyük şişkinlik içerisinde oluyor. Hayvanlarda solunum yollarında güçlükler oluşabiliyor. Solunum yollarındaki güçlükten dolayı hayvanlar ölebiliyor. Biz bu durumlarda ne yapıyoruz? Antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Aşılama esnasında hemen aşıyı yapıyoruz ki hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. İştahsızlık ortaya çıkabiliyor. Özellikle bu hastalık yumurtaya da geçtiği için yumurtadaki çıkan civcivlerde de bu hastalık oluşabiliyor. Civcivlerde de bunu görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

"En ufak belirtide veteriner hekiminize başvurun"
Duman, “Özellikle bu dönemde hayvan sahiplerinden şunu rica ediyoruz; en ufacık bir şey gördüğünüz zaman bu hayvanlarda bu belirtileri en yakın zamanda veteriner hekiminize başvuru yapın ki gerekli olan tedaviyi yapalım. Yoksa bölge içerisinde bu hastalık daha fazla yayılacaktır. Bu dönem içerisinde özellikle CRD dediğimiz diğer hastalıklar solunum yolları, üst solunum yollar, alt solunum yollarına ilişkin olarak da hastalıklar ortaya çıkmış durumdadır. Bu yüzden de en ufacık hırıltı, öksürük, tıksırık, gözlerde kapanma, isal durumlarında lütfen fazla oyalanmadan fazla bekletmeden gelip veteriner hekimlerinize başvuru yapın gerekli tedavileri biran önce yapalım aksi takdirde ölümlerle karşılaşabiliyoruz” ifadesini kullandı.

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