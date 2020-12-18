Kırıkkale'de köylerin siması değişiyor 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi sürüyor

Kırıkkale’de kırsaldaki vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi köylerin değişimi devam ediyor.

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında kentteki tüm köylerde çalışmalar başlatılıyor. Proje, Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde devam ettirildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile beraberindeki AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Bahşılı Kaymakamı V. Bekir Yalçın, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ilçeye bağlı Çamlıca köyünde kilit parke döşeyip boya yaptı. Vali Sezer ve beraberindekiler ayrıca ağaç da dikti.

Etkinlikte konuşan Vali Yunus Sezer "'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesini Çamlıca köyümüzde de başlattık. Bu proje ile bütün köylerimizin alt yapısını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Köylerin güzelleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında; köydeki evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılırken köyün güvenliğinin sağlanması için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Okul ve sağlık ocağı gibi kullanılmayan binalar restore edilirken kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor.

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