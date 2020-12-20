Kırıkkale’de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı Sahipsiz hayvanlar hem beslendi hem barınağa kavuştu

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara yem ve su bıraktı. Ekipler, farklı bölgelere de 15 hayvan kulübesi yerleştirdi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini sürdürüyor. Çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunması, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla kurulan tim, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında adli ve idari işlemler yapıyor.

Kent genelindeki jandarma sorumluluk alanında özellikle hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, bu konuda duyarlılığı artırmak ve çevreyi korumak amacıyla başlatılan çalışmalar, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam ediyor. Hayvanlara kötü davranılması, sokağa atılması, aç ve susuz bırakılması, zararlı yiyecek ve içecek verilmesi gibi suçları işleyenler hakkında yasal işlemler de uygulanıyor. İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının bu süre zarfında yeterince beslenememesi nedeniyle Veterinerlik Fakültesi ve Yahşihan Belediyesi ile birlikte çalışma gerçekleştirildi. İlçenin üç farklı noktasında harekete geçen ekipler, sahipsiz hayvanların yaşam alanlarının denetimi, aç kalanların beslenmesi ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Yapılan denetimler sırasında, sahipsiz hayvanların bulunduğu dört farklı bölgeye 15 adet hayvan kulübesi yerleştirilirken, aç ve susuz hayvanlar için ise yine su ve yiyecek de bırakıldı. Veterinerler tarafından hayvanların yerinde sağlık kontrolleri yapıldı. İki haftalık yavru bir köpek ise sağlık kontrolünün ardından yeniden annesinin yanına bırakıldı.

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