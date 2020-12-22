Kan stokları azalan Kızılay’a, eğitim camiasından kan bağışı 'Bir Damla Hayat da Sen Ol' sloganıyla kan verdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kan stokları azalan Kızılay’a, eğitim camiasından kan bağışı 'Bir Damla Hayat da Sen Ol' sloganıyla kan verdiler

İHA

Kan stokları azalan Kızılay’a, eğitim camiasından kan bağışı 'Bir Damla Hayat da Sen Ol' sloganıyla kan verdiler

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) ve mevsimsel nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayına, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki yönetici ve öğretmenler 'Bir Damla Hayat da Sen Ol' sloganıyla kan bağışında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER tarafından Türkiye genelinde başlatılan Kızılay’a kan bağışı kampanyasına Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. 'Bir Damla Hayat da Sen Ol' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kurum yöneticileri ve okul müdürleri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay kan verme aracında bir araya gelerek kan bağışında bulundu.
Kan bağış etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “Kırıkkale’de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mensupları temsilcileri olarak geçen yıl maddi destek olarak Cumhurbaşkanımızın kampanyası vardı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ciddi bir destek sağladı. Arkasından yine Genel Müdürlüğümüz ile ÖNDER iş birliğinde bir kan bağış kampanyası başlatılmıştı geçen sene” dedi.

"Bu vatan için malımızı, kanımızı ve canımızı vermeye hazırız"
Tüfekçi, “Arkadaşlarımıza dedik ki 'kanınıza talibiz.' En son bir arkadaşımız dedi ki hocam, 'malımızı verdik, kanımızı verdik. Bu sefer canımızı inşallah.' Biz malımızı da bu ülke için bu vatan için kanımızı da canımızı da vermeye hazırız. Biz bunu açık bir şekilde söylüyoruz ve altını da mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın geçirmiş olduğu bu zor günlerde ciddi anlamda kana ve plazmaya ihtiyaç duyulmakta. Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve ÖNDER iş birliğinde tekrar bir kampanya başlattık. Bu kampanyada da tüm Türkiye genelinde şu an Milli Eğitim Bakanlığına bağlı neferler kanlarını hem bağışlıyorlar hem de sosyal etkinlik düzenleyip farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de bugün Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplandık. İnşallah iki gün boyunca buradayız” diye konuştu.

"Her kan bağışı birden fazla cana vesile oluyor"
Makine Öğretmeni İsmail Çınar ise “İçinde bulunduğumuz bu Covid sürecinde kan bağışlarının azaldığını düşündük Milli Eğitim Camiası olarak. Kızılay ile iş birliği içerisinde Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün kampanyası dahilinde Kırıkkale halkımızı kan vermeye teşvik etmek adına önce Milli Eğitim Müdürümüz arkasından bizler kan bağışında bulunduk. Her kan bağışı birden fazla cana vesile oluyor. Onların hayatının kurtulmasına vesile oluyor. Bunu bilerek bunu düşünerek milli bir görev gibi sağlıklı her vatandaşımızın her insanımızın periyodik olarak kan bağışında bulunması hem ihtiyaç sahibi insanlara fayda sağlayacak hem de kendi sağlığımız için faydalı. Bu anlamda çok doğru bir iş olarak düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
YEREL HABERLER En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin ...
Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
Kırıkkale’de çevrimiçi ilk yardım ve diksiyon kursları
YEREL HABERLER Kırıkkale’de çevrimiçi ilk yardım ve diksiyon ...
Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını ...
Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor
YEREL HABERLER Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası ...
Kırıkkale’de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı Sahipsiz hayvanlar hem beslendi hem barınağa kavuştu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de jandarma sokak hayvanlarını ...
43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X