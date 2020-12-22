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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan’da 412 kişi borcunu yapılandırdı

İHA

Yahşihan’da 412 kişi borcunu yapılandırdı

Yahşihan Belediyesi, vatandaşların borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya devam ediyor.
Resmî Gazetede 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun gereği belediyelere olan borçlarda yapılandırma fırsatı devam ediyor. 31 Aralık’ta sona erecek yapılandırma fırsatından şimdiye kadar Yahşihan Belediyesine 412 kişi başvurarak borcunu yapılandırdı.
Mükelleflerin 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi borcunu kapsayacak ödemeleri peşin yapılması halinde YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek. Mükellef vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçları yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 691218 eşit taksite kadar ödeyebilecek. Borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Aralık 2020'ye kadar başvuruda bulunacak.
Yapılandırmalarını internet üzerinden yapabilecekler
Mükellef sayısı 17 bin 612 kişi olan Yahşihan Belediyesinde yapılandırılan toplam miktar 617 bin 342 lira 46 kuruş olarak belirtildi. Yahşihan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Murat Gümüşbaş tarafından yapılan açıklamada “İl dışında olup belediyemize gelme imkanı olmayan yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen Yahşihan halkının 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma başvurularını https://yahsihan.bel.tr adresinde belirtilen email aracılığıyla ilgili kanundan faydalanmak istedikleri örnek dilekçeyi belirtilen kurum sabit hattı ile irtibata geçip formu doldurması halinde göndermeleri yeterli olacaktır. Kişilerin belirttikleri email veya iletişim numaralarından bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

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