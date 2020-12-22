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30 metre derinlikteki kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

DHA

30 metre derinlikteki kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde sürüden ayrılan koyun, 30 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen hayvanı fark eden mahalle halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye erleri hayvanı halat ile kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti. 
  DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-12-22 15:12:29

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