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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Toplum Akademisi çalışmalarına devam ediyor

İHA

Kırıkkale Toplum Akademisi çalışmalarına devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) iş birliği ile kadınların mesleki gelişimlerinin artırılarak istihdam edilmesini sağlayan çalışmalar devam ediyor.
Kırıkkale Belediyesi ve KOP iş birliği ile yürütülen, kadınların istihdamının yanı sıra madde bağımlısı gençlerin rehabilite edilerek topluma kazandırılması ve madde kullanımının önüne geçilmesi için de bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü çalışmalar, pandemi sürecinde de kurallara uyularak gerçekleştiriliyor. Kentteki 4 mahallede bulunan konaklarda gerçekleştirilen çalışmaların yakın zamanda online olarak düzenleneceği açıklandı.
Ocak ayında başladıkları proje faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktaran Proje Koordinatörü Nezahat Bakır, "Covid19 sebebiyle MartNisanMayıs itibariyle ara vermek zorunda kaldık. Eğitim kurs ve kültürel faaliyetleri yapamadığımız bu süreçte Toplum Akademisi gönüllüleri ile mahallelerimizde maske, dezenfektan dağıtımı gerçekleştirip Covid19 bilgilendirme çalışmalarında bulunduk. Haziran ayı ve normalleşme ile birlikte faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.
Covid19 öncesi tüm ortakların katılımı ile Kırıkkale Konaklarında proje koordinasyon toplantısı yapıldığını aktaran Bakır, "Proje ortaklarımız kurumlarında ziyaret edilerek Mahalle Konakları, Toplum Akademisi Eğitim programı tasarlandı. Haftalık, aylık, yıllık çalışma programları hazırlandı. Mahalle Konakları ile ilgili yeni hibe programları çalışmaları devam etmekte olup var olan eğitim ve kurs programlarımıza hala kayıtlarımız devam etmektedir. KOP İdaresi Kırıkkale Toplum Akademisi projemiz Kırıkkale Belediyesi tarafından 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan tedbirler, 2019 KOPSOGEP başvuru rehberinde yer alan toplumsal bütünleşme, kültürel adaptasyon, sosyalleşme, istihdam ve Kırıkkale özelinde yer alan kadınların mesleki gelişimlerinin artırılarak istihdamını sağlamaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, madde bağımlısı gençlerin rehabilite edilerek topluma kazandırılması ve madde kullanımının önüne geçilmesi için bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Bakır açıklamasının devamında, "Başvuran kuruluş Kırıkkale Belediyesinin, Kaletepe, Sanayi, Aşağı Mahmutlar, Selim Özer mahallelerinde projeye tahsis ettiği müstakil evlerde ortaklarımız; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve KOSGEB İl Müdürlüğüyle birlikte 4 mahallede kurulacak Toplum Akademileriyle ev kadınlarına, engelli gençlere, suça sürüklenen 45 çocuğa, sığınma evlerinde kalan 100 kadına, eşinden ayrılmış genç kadınlara, madde bağımlısı 75 kişiye kişiye en güncel ve ihtiyaca yönelik beceri ve mesleki eğitim kursları, modülleri, aile birliği eğitimleri, sosyal dahil etme, sosyokültürel entegrasyon, istihdam artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. KOP İdaresi Kırıkkale Toplum Akademisi; sürdürülebilir bir merkez haline gelerek KOP İdaresi illerinde örnek teşkil edecektir. Ayrıca KOP İdaremizin 2018 yılında gerçekleştirdiği Sosyal Projeler Çalıştayında belirtilen sosyal kalkınma eksikliklerini önemli oranda azaltarak yaşam kalitesine ve dolaylı olarak bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracaktır. Nihai olarak KOP İdaresi Kırıkkale Toplum Akademisi ile KOP Bölgesi’nin toplumsal bağlamda kalkınmasına yönelik önemli bir girişimde bulunulduğu ve geleceğe yönelik olarak, yalnızca KOP Bölgesi’nin değil Türkiye’nin tamamına yönelik ulusal bir kalkınma modeli geliştirilmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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