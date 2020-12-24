Kırıkkale'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi yapıldı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de polis, yılbaşı öncesi il genelindeki büfelerde sahte içki denetimi yaptı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte il genelindeki büfelere yönelik sahte alkol denetimi yaptı. Yılbaşı öncesinde raf ve depolarda denetimin yapıldığı kentte, ekim ayında sahte içki kullanan 7 kişi hayatını kaybetmişti. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale KIRIKKALE, (DHA)

2020-12-24 16:48:13



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