150 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

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Kırıkkale'de yoldan çıkan otomobilin takla atarak 150 metre sürüklendiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında KırıkkaleSamsun D200 karayolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Uçakkuş idaresindeki 06 YMP 98 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaklaşık 150 metre kadar sürüklenen otomobilin hurdaya döndüğü kazada, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Cebrail Uçakkuş'un (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Uçakkuş'un cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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