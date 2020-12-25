Kırıkkale’de 56 saatlik kısıtlama öncesi sıkı denetim Vatandaş sokağa, ekipler denetime çıktı

Kırıkkale’de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanırken, ekipler de denetimlerini sıklaştırdı.

Tüm Türkiye’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak ve pazartesi 05.00’e kadar devam edecek kısıtlama öncesinde Kırıkkale’de pazar yerleri ve çarşı merkezinde insan yoğunluğu yaşandı. İhtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafe kuralını unuttu.

Ekipler denetimlerini artırdı

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri de, oluşan yoğunluk sonrasında faaliyetlerini artırdı. Ekipler, pazar yerlerinde yaptığı denetimlerde sosyal mesafeye uyulması noktasında vatandaş ve pazar esnafını uyarırken maskesini çenesinin altında tutanları da doğru kullanım noktasında ikaz etti. Ekipler, kent merkezinde vatandaşların sıkça bulunduğu alanlarda da denetimlerini sürdürdü.

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