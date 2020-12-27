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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikram edildi

İHA

Kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikram edildi

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada gece nöbet tutan polislere sıcak çorba ikram edildi.
Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarında nöbet tutan polis ekipleri için sıcak çorba hazırladı. Uygulama noktaları ve kent merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen belediye görevlileri, hijyenik ortamda hazırladığı çorbayı karton kaselerle ikram etti. Polislerde kendilerine yapılan ikramdan dolayı belediyeye teşekkür etti.

"Bu kutlu görevde bizlere yardımcı oluyorlar"
Gazetecilere açıklama yapan Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, "Sokağa çıkma yasağında emniyet mensubu arkadaşlarımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Bu soğuk günlerde bizler için nöbet tutuyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasında polis arkadaşlarımızla beraber olduğumuzu onlarla beraber çalıştığımızı göstermek amacıyla bir çorba ikramında bulunmak istedik. Bu kutlu görevde bizlere yardımcı oluyorlar bizde her daim yanlarında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

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