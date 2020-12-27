Kırıkkale Belediyesi, kısıtlamada görevli polislere çorba ikram etti



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis memurlarına, sıcak çorba ikramında bulundu.

Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada uygulama yapan polis ekiplerine, Kırıkkale Belediyesi tarafından sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Polis memurları, ikramda bulunan Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Altuğ Baydar ve belediye personeline teşekkür etti.

"SOĞUK GÜNLERDE NÖBET TUTUYORLAR BİZLER İÇİN"

İkram sırasında açıklamada bulunan Özkan, "Bugün Kırıkkale Belediyesi olarak sokağa çıkma yasağında emniyet personeli arkadaşlarımıza çorba ikram ediyoruz. Bu soğuk günlerde nöbet tutuyorlar bizler için. Koronadan dolayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Emniyet mensubu arkadaşlarımızla beraber olduğumuzu, beraber çalıştığımızı göstermek amacıyla çorba ikramında bulunmak istedik. Bu kutlu görevde onlar bizlere yardımcı oluyorlar, biz de onlara yardımcı olduğumuzu gösterdik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-12-27 23:13:18



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