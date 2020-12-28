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Vatandaştan asgari ücret yorumu: "Beklentimin üstünde açıklandı" Kırıkkale'deki vatandaşlar açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi

İHA

Vatandaştan asgari ücret yorumu: "Beklentimin üstünde açıklandı" Kırıkkale'deki vatandaşlar açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. Açıklanan rakamı yorumlayan vatandaşlardan bazıları 2 bin 825 lira olarak belirlenen asgari ücretin beklentinin üstünde olduğunu söyledi.
Türkiye’de 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin karar açıklandı. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 21.56 oranında zamlanarak 2 bin 324 TL'den 2 bin 825 TL'ye çıktı. Kırıkkaleli vatandaşlar ise asgari ücreti değerlendirdi. Kimisi yeni asgari ücretten haberdar değildi kimisi de beklentisinin üstünde olduğunu söyledi. Bazı vatandaşlar da belirlenen rakamı yeterli bulmadı.
Restoran işletmecisi Hakan Karabekir, "Asgari ücret keşke 5 bin lira olsa ama işletmenin de tabii ki kendine göre gideri var. Benim de fazla verebilmem için giderlerimin az olması gerekiyor. Devletimiz öyle uygun görmüş, alana verene hayırlı olsun. Bir işveren olarak bizi zorlayacak bu limit. Malum pandemiden dolayı işlerimiz düştü. Ama asgari ücretle de geçinebilen arkadaşlara da helal olsun diyoruz. Malum market raflarındaki fiyatlar da gün geçtikçe artıyor. Para daha cebe girmeden eriyip gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz verebilecek olsa 5 değil 10 da verir vatandaşımız için ama her şey bir hesaba kitaba bakıyor. Sonuçta kişilerin ağzından dağıtmak kolay ama bir de bunun mali yönleri var. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Asgari ücretten yeni haberdar olan Uğur İlhan, “Asgari ücretin açıklanmasından haberim yok. Şu an yeni açıklanmıştır herhalde ben 2 bin 950 bekliyordum. 3 bin değil de 2 bin 950 bekliyordum. 2 bin 825 Kırıkkale'mize ülkemize hayırlara vesile olur inşallah. Gönül ne istemez ki? Değil 3 bin lira sanki 89 bin lira olsa daha iyi olur. Yani ülkenin ekonomik yapısı şu andaki konumu demek ki ona el vermiyor. El verdiği konu bu bundan dolayı da ben saygı gösteriyorum" diye konuştu.
İyi bir rakam açıkladıklarını ifade eden Abdullah Yaşar ise 2 bin 600 lira olarak tahmin ettiğini söyledi.

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