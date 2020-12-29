Kırıkkale’de kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından kaçak tütün ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 10 kilogram kıyılmış tütün, bin 850 adet makaron ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Kent merkezinde KOM polisinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 10 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet kollu sigara sarma makinesi, bin 850 adet makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.