Tartıştığı oto elektrikçisini pompalı tüfekle yaraladı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, B.A. önceki gün tartıştığı oto elektrikçisi E.A.'nın iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. E.A., sırtına isabet eden saçmalarla yaralanırken, B.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale Sanayi Sitesi 1278'inci Sokak'ta meydana geldi. B.A., dün henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı sanayi esnafı E.A.'nın oto elektrik tamiri dükkanına 16 TT 768 plakalı otomobille gelip pompalı tüfekle içeriye doğru ateş açtı. E.A., sırtına gelen saçmalarla yaralanırken, B.A. otomobille olay yerinden kaçtı. Sanayi çalışanlarının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheli, B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. B.A., bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-12-29 20:14:31



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