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20 yıllık hemşire korona virüse yenik düştü Covid-19'a yenilen hemşirenin mesai arkadaşları "Hastalara gözü gibi bakardı"

İHA

20 yıllık hemşire korona virüse yenik düştü Covid-19'a yenilen hemşirenin mesai arkadaşları "Hastalara gözü gibi bakardı"

Kırıkkale'de korona virüs (Covid19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Sakine Fulya Özer, gözyaşları içinde düzenlenen törenle son yolduğuna uğurlandı.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Psikiyatri Bölümü Sorumlusu olarak görev yapan hemşire Sakine Fulya Özer (50), 4 Aralık günü korona virüse yakalandı. Evinde bir süre tedavisine devam edilen Özer, fenalaşması üzerine görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Özer, daha sonra aynı gün Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yıldan fazla görev yapan hemşire Fulya Özer için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törende, Kur'anı Kerim okunarak dua edildi ve mesai arkadaşlarından helallik istendi. Çok sayıda sağlık çalışanın katıldığı törende, eşi Yalçın ve oğlu Barış Özer, gözyaşlarını tutamadı. Sakine Fulya Özer, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sakine hemşirenin oğlu Barış Özer'in de Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Düzenlenen törende Sakine hemşirenin arkadaşları da duygu dolu anlar yaşadı. Özer'in mesai arkadaşı Hemşire Sibel Doğan, "Çok üzgünüz. Çok sevdiğimiz bir ablamızdı. Çok iyi çok merhametli. Herkese yardımı dokunan herkese, çok sevilen bir arkadaşımızdı. Acımız çok büyük. Tarif edilmez" dedi.
Fulya Özer'in çok iyi bir insan olduğunu belirten Zübeyde Şahin ise, "Böyle mükemmel bir insan tanımadım ben. Tarif edemiyorum ki. Tarif edilmeyecek bir insan. Hangi iyiliğini anlatayım ki. Hastalara gözü gibi bakardı. En küçük şeyini atlamazdı" diye konuştu.
Hemşire Yeter Doğan ise "Tüm hastalarımıza elinden geldiği kadar gayretlerini gösterdi. Bizlere destek oldu. Herkesin arkasında oldu. Herkese iyilik yaptı. Fulya hanımın iyiliklerini bir ömür boyu unutamayız. Kendisini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın. Cennet mekan olsun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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