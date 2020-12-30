Tartıştığı oto elektrikçisini pompalı tüfekle yaraladı (2)

TUTUKLANDI
Kırıkkale'de daha önce tartıştığı oto elektrikçisi E.A.'yı iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan B.A., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2020-12-30 20:39:08
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