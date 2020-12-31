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Kırıkkale'de 80 saatlik sokak kısıtlaması başladı

DHA

Kırıkkale'de 80 saatlik sokak kısıtlaması başladı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 80 saatlik sokak kısıtlaması saat 21.00'de başladı. 
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 ile 4 Ocak 2021 saat 05.00 arasında uygulanacak olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırıkkale'de kısıtlamanın başlaması ile caddeler sessizliğe büründü. Ekipler, kontrol noktalarında sokaktaki kişilerin izinlerini kontrol ediyor. Denetimlerde izin belgelerini gösteremeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesilecek. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-12-31 23:07:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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