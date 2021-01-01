Kırıkkale’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale’de 2021 yılının ilk bebeği 'Alperen' oldu. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde normal doğum yapan Fatma Öcal, 5'inci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.



Kırıkkale’de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde normal doğumla saat 4 kilo 250 gram dünyaya gelen bebeğe 'Alperen' ismi verildi. Fatma Öcal, 5'inci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeği Alperen'i ziyaret etti. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyerek altın taktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.