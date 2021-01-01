Yeni yılın ilk saatinde aracını kaptırdı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan yılbaşı denetiminde yeni yılın ilk saatinde 3’üncü kez muayene yaptırmadığı tespit edilen sürücünün ticari taksisi çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kentin birçok noktasında trafik kontrol noktaları oluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Bölge Trafik Kontrol Noktasında sürücü ve yolcuların GBT, HES kodu ve seyahat izin belgeleri denetlendi. Alkol kontrolünden geçirilen sürücülerin, ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi.



Yeni yılda aracını kaptırdı

2021 yılının ilk saatlerinde trafik kontrol noktasında trafik polisinin yaptığı denetimde ticari taksinin muayenesinin olmadığı tespit edildi. Sürücü, 3’üncü kez muayene yaptırmamaktan dolayı 598 lira para cezası aldı. Ticari taksi ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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