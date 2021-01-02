Kırıkkale'de, sobadan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesi Gazibeyli köyünde imam ve ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Köy camisinin lojmanında kalan imam ve ailesinden haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ile birlikte eve giren sağlık ekipleri, imam Gökhan İnci (39), Lütfiye İnci (38), Elmas İnci (62), Muhammed Baki İnci (7), Ebrar Seher İnci, Rumeysa İnci (18), Elmas Zehra İnci (13) ve Kübra Çetinkaya'yı (21) baygın buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 8 kişi, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan Lütfiye İnci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-01-02 12:18:28



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