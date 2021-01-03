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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi

İHA

Kırıkkale’de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Meydanda yem arayan güvercinleri ise gazeteci besledi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kırıkkale’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, İl Salgın Denetin Merkezi’nde görevli ekiplerde rutin denetimlerini sürdürdü. Kısıtlama nedeniyle meydanda yem arayan güvercinleri de gazeteci besledi.

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