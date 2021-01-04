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Yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı 6 ülke kullanıyor Matematik mezunu Yasin Dağlı: "Devler ligine girmeyi planlıyoruz" “Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa ve Amerika’da birçok farklı sektörde başarılı bir şekilde kullanıyor” “Amerika ve Avrupa’daki kullanıcılarımız alanındaki dev yazılımları bırakıp ‘'NeatCal' tercih etmeye başladılar”

İHA

Yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı 6 ülke kullanıyor Matematik mezunu Yasin Dağlı: "Devler ligine girmeyi planlıyoruz" “Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa ve Amerika’da birçok farklı sektörde başarılı bir şekilde kullanıyor” “Amerika ve Avrupa’daki kullanıcılarımız alanındaki dev yazılımları bırakıp ‘'NeatCal' tercih etmeye başladılar”

Kırıkkale'de amatör olarak başladığı yazılımla dünyaya açılan Yasin Dağlı, tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği planlama ve rezervasyon yazılımını Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa ve Amerika’da şirketlerin kullanmaya başladığını ve dünyada ilk 10 yazılım arasına girdiğini söyledi.
Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Matematik Bölümü mezunu Yasin Dağlı, 2008 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra merakı üzerine planlama ve rezervasyon yazılımı üzerine bir çalışma yaptı. Kısa zamanda çalışmalarında başarıya ulaşan Dağlı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ArGe desteği de aldı. 'NeatCal' isimli planlama ve rezervasyon sisteminde kullanıcılar web siteleri üzerinden uygunluk durumunu görüntüleyerek rahatlıkla rezervasyon yapabiliyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı şu anda 6 farklı ülke kullanıyor.
İHA muhabirine konuşan Yasin Dağlı, dünyada ilk 10 bilgisayar yazılımı arasına girmeyi başardığını ifade ederek, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa ve Amerika’da kullanılmaya başlandığını söyledi.

"KOSGEB'ten destek aldım"
Profesyonel bir şekilde uzun yıllardır yazılım geliştirmeyle uğraştığını dile getiren Dağlı, “2008 yılından 2016 yılına kadar dünya çapında büyük firmalar için yazılım alanında danışmanlıklar yaptım. Bu alanda danışmanlık yaparken ve kullanıcılardan danışmanlık yaptığım firmalardan aldığım izlenimle geri bildirimlerle dünyada esnek bir randevu sisteminin olmadığını düşündüm. 2016 yılında 'NeatCal' geliştirmeye karar verdim. 2016’dan 2018 yılına kadar aktif bir geliştirme süreci oldu kullanıcıların isteği doğrultusunda. 2019 yılında Kırıkkale Üniversitesi Teknopark’a geçtim. Çeşitli KOSGEB destekleri aldım” dedi.

"Devler ligine girmeyi planlıyoruz"
Yazılımın tamamen yerli ve milli olarak Türkiye’de geliştirildiğini belirten Dağlı, “2019 yılında da projemizi daha da geliştirmeye devam ederek bugüne getirdik. 2020 yılında pandemiden dolayı bazı aksaklıklar yaşadık. Ama pandemiden sonra istediğimiz aşamaya geldiğimizi düşünüyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz bu yazılım şu anda Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa ve Amerika’da birçok farklı sektörde başarılı bir şekilde kullanıyor. Tamamen yerli ve milli bu yazılım Türkiye’de geliştirildi. Artık 2021 yılında markamızı biraz daha öne çıkarıp ekibimizi daha büyütüp devler ligine girmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

"Dünyada ilk 10 yazılım arasında"
ABD olmak üzere Avrupa ülkelerindeki birçok şirketin kendi yaptığı yazılımı tercih ettiğini anlatan Dağlı, “Amerika ve Avrupa’daki kullanıcılarımız alanındaki dev yazılımları bırakıp 'NeatCal' tercih etmeye başladılar. Bunu aktif bir şekilde takip ediyoruz ve görüyoruz. Bundan memnun olduklarını bize iletiyorlar. Bu da gurur verici bir durum bizim için. Çünkü tamamıyla Türkiye’de geliştirildi ve dünyada alanında ilk 10 yazılım arasında gösterilmeye başlandı” ifadesini kullandı.

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