Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 41 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Narkotik polisi tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 41 adet 'sentetik ecza maddesi' ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Türk Ceza Kanunun 188. maddesi gereğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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